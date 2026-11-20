Construction Partners A gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,00 USD gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Construction Partners A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 899,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD sowie einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,53 USD beziffert, während im Vorjahr 1,84 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,67 Milliarden USD gegenüber 2,81 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,67 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at