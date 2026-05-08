Construction Partners Shares Rise 9% After Q2 Earnings Growth

(RTTNews) - Construction Partners, Inc. (ROAD) shares climbed 9.22 percent to $143.47 up $12.11 on Friday, after the company reported stronger second-quarter earnings and revenue growth.

Construction Partners' stock opened at $142.76 and traded between $139.96 and $151.00 during the session on the Nasdaq. Volume reached 648,785 shares, compared with an average daily volume of 540,987 shares. The stock was trading at $143.47, up $12.11 from its previous close of $131.36.

The company posted net income of $9.2 million, or $0.16 per share, for the quarter ended March 31, 2026, compared with $4.2 million, or $0.08 per share, in the prior-year period. Revenue increased 34.6 percent to $769.2 million from $571.7 million a year earlier, while operating income climbed to $37.4 million from $27.3 million. Gross profit also rose to $98.9 million from $71.4 million last year.

ROAD shares have traded in a 52-week range of $91.72 to $151.00.