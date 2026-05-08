Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
|
08.05.2026 18:23:01
Construction Partners Shares Rise 9% After Q2 Earnings Growth
(RTTNews) - Construction Partners, Inc. (ROAD) shares climbed 9.22 percent to $143.47 up $12.11 on Friday, after the company reported stronger second-quarter earnings and revenue growth.
Construction Partners' stock opened at $142.76 and traded between $139.96 and $151.00 during the session on the Nasdaq. Volume reached 648,785 shares, compared with an average daily volume of 540,987 shares. The stock was trading at $143.47, up $12.11 from its previous close of $131.36.
The company posted net income of $9.2 million, or $0.16 per share, for the quarter ended March 31, 2026, compared with $4.2 million, or $0.08 per share, in the prior-year period. Revenue increased 34.6 percent to $769.2 million from $571.7 million a year earlier, while operating income climbed to $37.4 million from $27.3 million. Gross profit also rose to $98.9 million from $71.4 million last year.
ROAD shares have traded in a 52-week range of $91.72 to $151.00.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Construction Partners Inc Registered Shs -A-
|
07.05.26
|Ausblick: Construction Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Construction Partners A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Construction Partners A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Construction Partners A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Construction Partners A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Construction Partners Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Construction Partners Inc Registered Shs -A-
|119,00
|8,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.