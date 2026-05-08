Construction Partner a Aktie

Construction Partner a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 18:23:01

Construction Partners Shares Rise 9% After Q2 Earnings Growth

(RTTNews) - Construction Partners, Inc. (ROAD) shares climbed 9.22 percent to $143.47 up $12.11 on Friday, after the company reported stronger second-quarter earnings and revenue growth.

Construction Partners' stock opened at $142.76 and traded between $139.96 and $151.00 during the session on the Nasdaq. Volume reached 648,785 shares, compared with an average daily volume of 540,987 shares. The stock was trading at $143.47, up $12.11 from its previous close of $131.36.

The company posted net income of $9.2 million, or $0.16 per share, for the quarter ended March 31, 2026, compared with $4.2 million, or $0.08 per share, in the prior-year period. Revenue increased 34.6 percent to $769.2 million from $571.7 million a year earlier, while operating income climbed to $37.4 million from $27.3 million. Gross profit also rose to $98.9 million from $71.4 million last year.

ROAD shares have traded in a 52-week range of $91.72 to $151.00.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Construction Partners Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Construction Partners Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Construction Partners Inc Registered Shs -A- 119,00 8,18% Construction Partners Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen