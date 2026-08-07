CONSTRUTORA TENDA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CONSTRUTORA TENDA hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,38 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 BRL je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CONSTRUTORA TENDA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,33 Milliarden BRL im Vergleich zu 1,02 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at