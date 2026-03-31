Vie a Aktie
WKN DE: A3EH8G / ISIN: US92671V3042
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31.03.2026 16:45:00
Consumer confidence improves in March as brighter job-market view outweighs surging costs amid Iran war
Consumers expect higher inflation and interest rates in coming monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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