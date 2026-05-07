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07.05.2026 06:31:29
Consumer Portfolio Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Consumer Portfolio Services hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 112,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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