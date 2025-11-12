Consumer Portfolio Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Consumer Portfolio Services hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Consumer Portfolio Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,4 Millionen USD im Vergleich zu 95,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at