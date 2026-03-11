Consumer Portfolio Services Aktie

Consumer Portfolio Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

11.03.2026 03:21:35

Consumer Portfolio Services Inc. Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Consumer Portfolio Services Inc. (CPSS) announced a profit for fourth quarter of $4.98 million

The company's bottom line came in at $4.98 million, or $0.21 per share. This compares with $5.15 million, or $0.21 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 3.9% to $109.41 million from $105.30 million last year.

Consumer Portfolio Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.98 Mln. vs. $5.15 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.21 last year. -Revenue: $109.41 Mln vs. $105.30 Mln last year.

