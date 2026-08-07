Consumer Portfolio Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Consumer Portfolio Services hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,70 Prozent auf 121,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at