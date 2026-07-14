Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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14.07.2026 14:34:00
Consumer prices fall for first time since early days of COVID pandemic, but war against high inflation isn’t won
Plunge in gas prices during Iran ceasefire brings relief. Renewed conflict poses fresh threat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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