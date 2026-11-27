Packages Aktie
ISIN: PK0010001011
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27.11.2026 05:26:09
Consumer protection panel proposes cooling-off period for prepaid packages, higher cap on small claims
This is the first comprehensive review of Singapore’s consumer protection regime since 2018Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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