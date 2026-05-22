Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.05.2026 18:05:00
Consumer sentiment sinks to an all-time low. Is it just because of Democrats’ anger at Trump?
A long-running survey of how Americans feel about the economy sank to another all-time low — but not just because Democrats are furious at President Trump and his policies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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