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Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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22.05.2026 18:05:00

Consumer sentiment sinks to an all-time low. Is it just because of Democrats’ anger at Trump?

A long-running survey of how Americans feel about the economy sank to another all-time low — but not just because Democrats are furious at President Trump and his policies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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