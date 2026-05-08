Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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08.05.2026 16:02:22
Consumer Staples Are Back in Focus. VDC and XLP Offer Two Ways to Own Them.
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) offers broader diversification across 103 holdings, while the State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) provides a more concentrated portfolio at a slightly lower cost.Both funds target the defensive consumer staples sector, providing exposure to non-discretionary goods like food, beverages, and household items. While they share similar goals, differences in index construction and concentration levels create distinct risk-reward profiles for investors seeking stability in volatile markets. VDC and XLP remain popular choices for those prioritizing capital preservation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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