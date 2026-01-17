Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
17.01.2026 20:43:02
Consumer Staples ETFs: XLP Focuses on Domestic Stocks, While KXI Offers International Exposure
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) stands out for its lower cost and higher yield, while iShares Global Consumer Staples ETF (NYSEMKT:KXI) offers broader global exposure and a higher 1-year return as of Jan. 9, 2026.XLP and KXI both target the consumer staples sector, but XLP keeps its focus on major U.S. names, whereas KXI includes companies from around the world. This comparison unpacks how each ETF’s cost, performance, risk, and holdings stack up for investors considering a defensive allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,29
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.