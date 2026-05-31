Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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31.05.2026 15:53:24
Consumer Tech News (May 25-29): Dell, IBM, CrowdStrike, Meta Lead Big Tech AI Push
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Nachrichten zu CrowdStrike
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29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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19.05.26
|Erste Schätzungen: CrowdStrike verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
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21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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21.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
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21.04.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10:09
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|10:09
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|10:09
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|655,30
|4,75%
|Dell Technologies
|396,25
|9,95%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|526,20
|-3,00%
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