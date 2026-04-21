Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.04.2026 00:38:28
Consumer watchdog group files suit alleging Meta profited on ads for scams
The company said it would fight the allegationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Meta: Facebook-Mutterkonzern will etwa jeden zehnten Job kappen (Spiegel Online)
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