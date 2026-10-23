Consumers Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Consumers Bancorp hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,7 Millionen USD – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consumers Bancorp 15,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at