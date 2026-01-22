Consumers Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Consumers Bancorp hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Consumers Bancorp im vergangenen Quartal 16,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Consumers Bancorp 14,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at