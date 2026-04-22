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22.04.2026 06:31:29
Consumers Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Consumers Bancorp hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Consumers Bancorp 0,590 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,3 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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