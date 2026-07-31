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31.07.2026 06:31:29
Consumers Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Consumers Bancorp hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,730 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 16,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,55 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 58,49 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 65,49 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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