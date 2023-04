Container bringen Netz dorthin, wo Infrastruktur zerstört wurde

Vodafone verstärkt das SOS-Netzmaßnahmen-Paket für den KatastrophenfallNeue mobile Technik-Container können bis zu 100.000 Menschen vernetzenMobile Photovoltaik-Anlage und Free-Cooling-Boxen sorgen für EnergieoptimierungHessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus: „Gut ausgebaute, sichere Netze und eine resiliente digitale Infrastruktur sind das Rückgrat unserer Gesellschaft.„Schutt, Matsch, aufgerissene Straßen, zertrümmerte Häuser und weggespülte Infrastruktur – die Hochwasser-Katastrophe vor knapp zwei Jahren erschütterte viele Orte von der Eifel bis zum Ahrtal. Eine solche Krisensituation, sei es durch Flut, Gewitter oder andere Naturgewalten, kann jederzeit und überall auftreten – auch in Deutschland. Und sie zerstört oft auch die digitale Infrastruktur im Krisengebiet. Doch gerade im Notfall ist Netz besonders wichtig – für Rettungskräfte, um sich untereinander zu koordinieren. Und für Menschen vor Ort, um mit Familien und Freunden in Kontakt zu treten. Umso wichtiger ist es, bestmöglich auf Krisensituationen vorbereitet zu sein. Vodafone hat in den vergangenen Monaten deshalb das mit der Bundesnetzagentur abgestimmte SOS Netzmaßnahmen-Paket zusätzlich verstärkt. Ein Baustein für Ausfälle im Kabelnetz und eine schnellstmögliche Überbrückung sind die in Frankfurt-Rödelheim stationierten Notfall-Container-Systeme, die das Unternehmen heute Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus vorstellte.„Digitale Infrastrukturen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Daher sind redundante Infrastrukturen in der heutigen Zeit zunehmend wichtiger, um bei Teilausfällen alternative Kommunikationswege zu ergreifen, die im Ernstfall Leben retten können“, betonte Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus. „Von Seiten des Landes treiben wir deshalb sowohl den Festnetz- als auch den Mobilfunkausbau intensiv voran und setzen uns auch für den Aufbau eines europäischen Satellitennetzwerkes ein.“Bis zu100.000 Kundenkönnen die Notfall-Container abdeckenIn Frankfurt-Rödelheim verschaffte sich Hessens Digitalministerin einen Überblick über die Notfall-Container-Systeme von Vodafone, die als Teil des SOS Netzmaßnahmen-Pakets eine komplette Vermittlungsstelle für mehrere Zehntausend Internet- und TV-Anschlüsse ersetzen können. Vodafone hat die SOS-Netze in den vergangenen Monaten aufgerüstet, um sie in Krisengebieten noch besser und autarker einsetzen zu können. Bei Verlust – zum Beispiel durch einen Brand, Hochwasser, etc. – eines Access-Standortes wird die Ausfallzeit, bis sämtliche durch diesen Standort bereitgestellte Dienste wieder verfügbar sind, durch den Einsatz dieser mobilen Technik-Container minimiert. Dabei wird die gesamte Funktionalität eines solchen Standortes abgebildet. Während des Containerbetriebs sollen sich keine Einschränkungen – insbesondere bei der ‚Quality of Service‘ – für den Kunden ergeben.Energieoptimierte mobile Technik-ContainerBis zu 240 Service Gruppen, dies entspricht etwa 100.000 Kunden, sind durch die Container Solution abzudecken. Innerhalb von 120 Stunden nach dem Auftreten einer Havarie sollen bereits 80 Prozent der durch den havarierten Standort versorgten Kunden wieder alle Services nutzen können. Dafür hat die verwendete Hardware in den Notfall-Container-Systemen stets den aktuellen Standards der regulären Standorte zu entsprechen. Denn die Komptabilität mit sämtlichen vorhandenen Hard- und Software-Komponenten, die an den Standorten im Einsatz sind, muss gewährleistet sein. Zusätzlich sind die Container zur Energieoptimierung mit einer mobilen Photovoltaik-Anlage und mit Free-Cooling-Boxen ausgestattet. Mit unseren Notfall-Container-Systemen erhöhen wir die Resilienz und stärken die Vodafone-Netze.Michael JungwirthMichael Jungwirth„Mit unseren Notfall-Container-Systemen erhöhen wir die Resilienz und stärken die Vodafone-Netze, so dass wir für mögliche Krisenszenarien noch besser gewappnet sind. Und in besonders kundenstarken Gebieten haben wir die bereits vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen durch weitere Redundanzen in unserer Netz-Infrastruktur nochmal erhöht und ausgebaut, was für mehr Ausfallsicherheit sorgt“, so Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland.Der Beitrag Container bringen Netz dorthin, wo Infrastruktur zerstört wurde erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.