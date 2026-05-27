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27.05.2026 06:31:29
Container hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Container hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Container 3,93 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 22,63 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,88 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 16,36 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Container ein Gewinn pro Aktie von 16,96 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,16 Prozent auf 90,79 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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