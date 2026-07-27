Container hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Container hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Container ein EPS von 3,51 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 21,60 Milliarden INR gegenüber 21,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at