Container: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Container veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 23,55 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at