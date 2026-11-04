Container: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Container hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 4,64 INR. Im letzten Jahr hatte Container einen Gewinn von 4,99 INR je Aktie eingefahren.

Container hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,79 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at