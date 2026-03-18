Contango Ore: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Contango Ore lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,81 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,800 USD. Im Vorjahr waren -3,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at