Contax Participacoes hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Contax Participacoes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,18 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,900 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 115,5 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 112,4 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at