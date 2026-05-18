Contax Participacoes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Contax Participacoes lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,92 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Contax Participacoes -1,570 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 120,7 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at