Contax Participacoes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Contax Participacoes hat am 03.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,97 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -8,230 BRL je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Contax Participacoes mit einem Umsatz von insgesamt 113,0 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 13,95 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,290 BRL. Im Vorjahr hatten -5,270 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 447,09 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 371,75 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at