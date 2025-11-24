Contax Participacoes SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Contax Participacoes SA hat am 21.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,57 BRL gegenüber -0,960 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Contax Participacoes SA im vergangenen Quartal 112,4 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Contax Participacoes SA 92,0 Millionen BRL umsetzen können.

