|
24.11.2025 06:31:29
Contax Participacoes SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Contax Participacoes SA hat am 21.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,57 BRL gegenüber -0,960 BRL im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Contax Participacoes SA im vergangenen Quartal 112,4 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Contax Participacoes SA 92,0 Millionen BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!