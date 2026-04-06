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06.04.2026 06:31:29
Contax Participacoes SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Contax Participacoes SA hat am 03.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,97 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,230 BRL erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,95 Prozent auf 113,0 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,290 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Contax Participacoes SA ein EPS von -5,270 BRL in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 447,09 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Contax Participacoes SA 371,75 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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