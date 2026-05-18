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18.05.2026 06:31:29
Contax Participacoes SA legte Quartalsergebnis vor
Contax Participacoes SA stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,92 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,570 BRL erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,29 Prozent auf 120,7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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