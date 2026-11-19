Contax Participacoes SA hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,18 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,900 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 115,5 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Contax Participacoes SA 112,4 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at