Contax Participacoes SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Contax Participacoes SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,12 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -0,380 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 114,2 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at