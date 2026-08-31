Contax Participacoes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Contax Participacoes hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,12 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,380 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Contax Participacoes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114,2 Millionen BRL im Vergleich zu 112,2 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at