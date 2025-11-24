|
Contax Participacoes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Contax Participacoes hat am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 BRL. Im Vorjahresquartal waren -0,970 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 112,4 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,0 Millionen BRL umgesetzt worden waren.
