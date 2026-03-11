Contemporary Amperex Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Contemporary Amperex Technology lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Contemporary Amperex Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,83 Milliarden USD im Vergleich zu 14,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 58,74 Milliarden USD – ein Plus von 17,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Contemporary Amperex Technology 50,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

