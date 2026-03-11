Contemporary Amperex Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Contemporary Amperex Technology hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Contemporary Amperex Technology 25,71 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,08 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 76,75 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 67,06 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at