Contemporary Amperex Technology Reg S hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 5,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Contemporary Amperex Technology Reg S einen Gewinn von 4,47 HKD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Contemporary Amperex Technology Reg S 192,19 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,84 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at