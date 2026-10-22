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22.10.2026 06:31:29
Contemporary Amperex Technology Reg S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Contemporary Amperex Technology Reg S hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 5,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Contemporary Amperex Technology Reg S einen Gewinn von 4,47 HKD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Contemporary Amperex Technology Reg S 192,19 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 113,84 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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