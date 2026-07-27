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27.07.2026 06:31:29
Contemporary Amperex Technology Reg S: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Contemporary Amperex Technology Reg S hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,64 HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,03 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 170,10 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 101,62 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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