11.03.2026 06:31:29
Contemporary Amperex Technology Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Contemporary Amperex Technology Reg S lud am 09.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,53 Prozent auf 154,26 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,35 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Contemporary Amperex Technology Reg S in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 457,93 Milliarden HKD im Vergleich zu 391,56 Milliarden HKD im Vorjahr.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,05 HKD und einem Umsatz von 470,50 Milliarden HKD für das Geschäftsjahr ausgegangen.
