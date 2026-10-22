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22.10.2026 06:31:29
Contemporary Amperex Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Contemporary Amperex Technology hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Contemporary Amperex Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 SGD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 SGD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,38 Milliarden SGD – ein Plus von 67,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Contemporary Amperex Technology 18,69 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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