Contempro for Housing Projects hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Contempro for Housing Projects lud am 15.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Contempro for Housing Projects hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,030 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 JOD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 110,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,85 Millionen JOD, während im Vorjahr 0,88 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at