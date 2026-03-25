Context Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Context Therapeutics hat am 23.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD. Im Vorjahr hatten -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at