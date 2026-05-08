Context Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Context Therapeutics äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at