ContextVision Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ContextVision Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,6 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 30,5 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at