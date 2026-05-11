ContextVision Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ContextVision Registered hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 NOK. Im letzten Jahr hatte ContextVision Registered einen Gewinn von -0,040 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,3 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,3 Millionen NOK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at