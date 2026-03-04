Continental Aktie
WKN: 879538 / ISIN: US2107712000
|Bilanzvorlage
|
04.03.2026 09:00:00
Conti-Aktie fällt deutlich: Umbaukosten drücken Continental in die roten Zahlen
Unter dem Strich fiel 2025 wegen Kosten aus dem Konzernumbau den weiteren Angaben zufolge ein Nettoverlust von 165 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte der Reifenhersteller noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,70 nach 2,50 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten. Analysten haben im Konsens nur mit 2,55 Euro je Anteilsschein gerechnet.
An der Börse in Frankfurt verliert die Continental-Aktie am Morgen zeitweise 3,65 Prozent auf 65,00 Euro.
Die Zielkorridore des Unternehmens für Umsatz und Marge im Reifensegment in diesem Jahr implizierten bei den jeweiligen Mittelwerten ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,9 Milliarden Euro.
Das wären fünf Prozent weniger als die Konsensschätzung von 2 Milliarden Euro, schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Er rechnet nach dem guten Lauf der Aktien mit einer Konsolidierung.
DOW JONES und dpa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG (spons. ADRs)
|
06.11.25
|Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen (Dow Jones)
|
23.10.25
|Michelin-Aktie dreht in die Gewinnzone: Continental-Rivale senkt auch 2026er Prognose deutlich (dpa-AFX)
|
17.10.25
|Continental-Aktie gewinnt: Zahlen über den Erwartungen - starkes drittes Quartal dank Tires-Sparte (finanzen.at)
|
02.10.25
|Continental-Aktie trotz anhaltend schwacher Nachfrage gesucht (Dow Jones)
|
16.09.25