Conti-Aktie stürzt ab, Vitesco-Titel leichter: Continental spaltet Vitesco ab

Die Antriebstechnik-Sparte von Continental startet am Donnerstag separat unter dem Namen Vitesco an die Börse.

Die Aktionäre des Autozulieferers bekommen neue Vitesco -Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt. Für fünf Continental -Aktien wurde also je ein Vitesco-Papier in die Depots gebucht.

In Frankfurt wurde am Morgen der erste Preis für die Papiere von Vitesco in einer Eröffnungsauktion ermittelt. Derzeit notieren Vitesco-Papiere 1,40 Prozent im Minus bei 58,96 Euro. Die Continental-Aktien stürzten angesichts der Abspaltung via XETRA zuletzt um 11,27 Prozent ab auf 100,34 Euro. Rein optisch bedeutet dies wegen des Abschlags für die ausgegebenen Vitesco-Aktien ein Minus von 10,5 Prozent. Am Vortag hatten Continental den Xetra-Handel zu 113,08 Euro beendet.

Wegen der Abspaltung wird der DAX am Donnerstag kurzzeitig 31 statt 30 Titel enthalten. Mit dem Handelsschluss am Abend ist es mit der DAX-Mitgliedschaft von Vitesco dann aber wieder vorbei. Ähnliche Konstellationen gab es schon häufiger, zuletzt bei der Abspaltung von Siemens Energy von Siemens.

