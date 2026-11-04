Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
04.11.2026 07:34:40
Conti hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental hat nach einem guten dritten Quartal die Jahresprognose für die Profitabilität erhöht. So peilt Conti-Chef Christian Kötz nun eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 13,4 bis 14,0 Prozent an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatten die Hannoveraner 12,0 bis 13,5 Prozent auf dem Zettel. Im dritten Quartal steigerte Conti den operativen Gewinn (ber. Ebit) um knapp 7 Prozent auf 514 Millionen Euro, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent. Analysten hatten hier lediglich ein Abschneiden auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums erwartet.
Unter dem Strich machte Conti einen Nettogewinn von 349 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor wegen Sondereffekten ein Verlust von 756 Millionen Euro angefallen war.
Beim Umsatz grenzte Conti die Zielspanne für das Jahr auf 13,5 bis 13,9 Milliarden Euro ein, nachdem die Bandbreite bisher bei 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro gelegen hatte.
In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz um gut 11 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro zurück. Bereinigt um die Veränderungen im Konsolidierungskreis war es ein Minus von lediglich 0,1 Prozent. Conti hatte im vergangenen Jahr die Autozuliefersparte abgespalten, zudem ist der Verkauf der Kunststofftechnik Contitech vereinbart./men/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
14:07
|Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Continental-Aktie (finanzen.at)
|
13:26
|AKTIE IM FOKUS: Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Continental-Aktie gewinnt: Conti hebt Renditeerwartung an (finanzen.at)
|
04.11.26
|ROUNDUP 2: Conti hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an - Aktie steigt (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|69,92
|-1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer an die Nulllinie zurückfallen. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.