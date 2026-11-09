Contil India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Contil India veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,350 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,51 Prozent zurück. Hier wurden 83,1 Millionen INR gegenüber 90,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at